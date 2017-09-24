Клинцевич призвал ООН дать оценку взаимодействию США и ИГ

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Москва, 24 сентября. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал международное сообщество дать оценку взаимодействию США с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» в Сирии.

«Сотрудничество ИГ и США в Сирии — это уже не гипотеза. Это — непреложный факт. Аэрофотосъемки Министерства обороны РФ подтвердили то, о чем лично я говорил многократно», — заявил сенатор агентству РИА Новости.

Парламентарий предложил выдвинуть этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Он также подчеркнул, что «американцы готовы иметь дело хоть с самим дьяволом», если это затрагивает интересы страны.

Клинцевич считает, что американские службы взаимодействуют с террористами на протяжении всей сирийской войны. Сенатор добавил, что в данной ситуации нет смысла обвинять США в предательстве, поскольку «Россию к друзьям в Белом доме не относят».

Ранее появилась информация о том, что Минобороны РФ опубликовало аэрофотосъемку районов сосредоточения боевиков в районе сирийского Дейр эз-Зора. На снимках можно заметить технику, принадлежащую спецназу США.