Британия закупила дроны, которые разбиваются во время дождя

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Лондон, 24 сентября. Британские военные беспилотники Desert Hawk III не способны летать в дождь, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в статье, эти устройства были куплены еще десять лет назад для применения в Ираке и Афганистане. На закупку более 200 дронов правительство Соединенного Королевства потратило 11,8 млн фунтов стерлингов. Еще 3,3 млн ушли на техническое обслуживание БПЛА.

По словам представителей Минобороны Британии, Desert Hawk III активно используют для военных учений. Как стало известно журналистам, эти беспилотники также отправляли в Эстонию в рамках миссии НАТО. Именно тогда и выяснилось, что дроны не могут летать во время дождя. Устройства стразу падают и разбиваются.