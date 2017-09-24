Минфин США получил беспрецедентные полномочия для наказания КНДР

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Вашингтон, 24 сентября. Указ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, посвященный расширению санкций против Северной Кореи, наделяет министерство финансов страны огромными полномочиями. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

«Указ дает министерству финансов больше полномочий, чем когда-либо, чтобы блокировать многие транзакции с кем бы то ни было, кто осуществляет торговлю или имеет значительный бизнес с КНДР», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что Соединенные Штаты не нанесут удар по территории Северной Кореи.