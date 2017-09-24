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Происшествия
Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Сирии
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Сирия рискует упустить Дейр эз-Зор: САА вновь пасует, пока США и ИГИЛ делят зоны контроля
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    Сирия рискует упустить Дейр эз-Зор: САА вновь пасует, пока США и ИГИЛ делят зоны контроля

    17:41  24 Сентября 2017
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    Сирия рискует упустить Дейр эз-Зор: САА вновь пасует, пока США и ИГИЛ делят зоны контроля

    Сегодня представители Министерства обороны РФ опубликовали авиаснимки, на которых отчетливо видно присутствие американских военных машин Hummer на позициях боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в районе Дейр эз-Зора. Эти кадры были сделаны между 8-м и 12-м сентября. Можно также заметить, что бронированные автомобили США расположены так, будто бы в окружении террористов их безопасности, тем не менее, совершенно ничего не угрожает.

    В связи с этим политолог Александр Асафов ранее заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, что интересы коалиции США и боевиков ИГИЛ в настоящий момент совпадают. По его мнению, посредством договоренностей с террористами американское командование рассчитывает протолкнуть подконтрольные курдские отряды к Дейр эз-Зору и главным нефтяным полям, расположенным на северном берегу Евфрата.

    Однако, несмотря на очевидные доказательства, подтверждающие связи Соединенных Штатов и ИГ, в Госдуме уверены, что официальный Вашингтон и на этот раз сможет выкрутиться и «выбелить» себя. Так, глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что США всегда прятались за всевозможными отговорками и, несомненно, они попытаются сделать это снова, о чем ФАН писало ранее.

    Сирия рискует упустить Дейр эз-Зор: САА вновь пасует, пока США и ИГИЛ делят зоны контроля

    Вопросы в связи со сложившейся под Дейр эз-Зором ситуацией вызывает даже, скорее, не позиция Соединенных Штатов, которые уже неоднократно были уличены в поддержке террористических формирований, а бездействие Сирийской арабской армии (САА), которая застыла на пороге важного этапа в рамках освободительной кампании в провинции Дейр эз-Зор. По мнению Александра Перенджиева данная пауза в освободительной операции связана, прежде всего, с нерешительностью командования и его неспособностью принимать быстрые и ответственные решения. Об этом ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

    «На командиров сирийской армии, несомненно, оказывается мощное психологическое давление. Война, которая разворачивается в Сирии, связана не только со стрельбой и непосредственными военными действиями, здесь также работает тактика запугивания и угроз. Поэтому в ряде моментов руководство армии САР слишком осторожничает, не имея возможности проявить должную решимость».

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Однако эксперт подчеркивает, что войскам Башара Асада необходимо продолжить действовать как можно скорее и перестать ждать массивной поддержки со стороны российских сил. Это, прежде всего, война самих сирийцев, и российские ВКС не могут постоянно вести их за собой. Сейчас необходим мощный бросок в районе левого берега Евфрата, поскольку силы проамериканской коалиции, теперь также и посредством соглашений с ИГ, могут опередить САА на пути к стратегическим залежам нефти, необходимых Дамаску для реабилитации экономики и послевоенного устройства республики.

    «Надо действовать, но они ждут, когда по ИГ ударят ВКС РФ и поднимут боевой дух в рядах сирийской армии. Однако ждать нельзя, все причины будто бы вынужденной паузы похожи на отговорки, маскирующие простую нерешительность. Между тем российские силы продолжают делать свое дело, поэтому и сирийской армии необходимо продолжать работать, чтобы совместными усилиями полностью победить ИГИЛ и освободить этот важный район».

    ВКС РФ

    Что касается кадров авиасъемки, предоставленных МО России, то они подтвердили предположения Александра Перенджиева. Ранее эксперт неоднократно заявлял в интервью Федеральному агентству новостей, что Соединенные Штаты так или иначе оказывают поддержку «Исламскому государству» и другим террористическим формированиям, действующим в Сирии. По его мнению, боевики ИГ, «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) и других группировок имеют единый центр управления, и находится он в США. Таким образом, борьба за Дейр эз-Зор фактически разворачивается между силами Дамаска и Вашингтона, однако Штаты как всегда действуют не своими руками.

    «Данные снимки показывают, что США решили сотрудничать с ИГИЛ напрямую, уже без посредников в лице Сирийской свободной армии (ССА). Это говорит о том, что контора у них одна на всех — высшие управленческие структуры и для ССА, и для ИГ, и для западной коалиции едины. Тут можно вспомнить про Алеппо, где на стороне боевиков воевали кадровые военнослужащие сил НАТО, впоследствии захваченные в плен сирийским спецназом».

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    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #вкс рф #игил #башар асад #курды #дейр эз-зор #владимир шаманов #сса #коалиция сша #охотники на игил
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