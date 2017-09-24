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Потерянную 400 лет назад картину Рубенса нашли в Шотландии
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    Потерянную 400 лет назад картину Рубенса нашли в Шотландии

    17:10  24 Сентября 2017
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    Потерянную 400 лет назад картину Рубенса нашли в Шотландии

    Эдинбург, 24 сентября. Пропавшую картину художника Питера Пауля Рубенса обнаружили в музее Шотландии. Полотно считалось без вести пропавшим в течение 400 лет.

    По информации газеты Scotsman, картину случайно обнаружил британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

    Сотрудники музея считали, что выставленный экспонат является лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильтреса. Однако в ходе исследования выяснилось, что фирменные мазки художника были скрыты под слоями грязи и другой краски.

    Подлинность картины уже подтвердили эксперты «Дому Рубенса» в Бельгии. Стоимость полотна, по предварительным данным, составляет десятки миллионов фунтов.

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    Автор: Алексей Громов
    #картина #рубенс
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