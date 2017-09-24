Встречавший Путина в Перми робот Promobot станет звездой реалити-шоу

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Пермь, 24 сентября. Знакомый с президентом РФ Владимиром Путиным уральский робот Promobot станет звездой нового реалити-шоу для стартапов «Идея на миллион». Об этом сообщили его создатели из Перми.

В сообщениии в паблике компании во «Вконтакте» уточняется, что за призовой фонд в 60 млн рублей Promobot будет бороться с 35-ю другими кандидатами, среди них проект портативного кинотеатра, экспресс гемотест для определения повреждений мозга, а также беспилотник для транспортировки людей.

Главной целью нового шоу на телеканале НТВ является популяризация предпринимательства. Оценивать изобретения будет специальное жюри, в состав которого войдут предприниматели, представители профильных министерств, инвестиционных фондов, институтов развития и звезды шоу-бизнеса.

Как напоминает «Ура.ру», в начале сентября пермскому роботу доверили встречать президента РФ во время его визита в технопарк.

