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Встречавший Путина в Перми робот Promobot станет звездой реалити-шоу
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    Встречавший Путина в Перми робот Promobot станет звездой реалити-шоу

    20:00  24 Сентября 2017
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    Встречавший Путина в Перми робот Promobot станет звездой реалити-шоу

    Пермь, 24 сентября. Знакомый с президентом РФ Владимиром Путиным уральский робот Promobot станет звездой нового реалити-шоу для стартапов «Идея на миллион». Об этом сообщили его создатели из Перми. 

    В сообщениии в паблике компании  во «Вконтакте» уточняется, что за призовой фонд в 60 млн рублей Promobot будет бороться с 35-ю другими кандидатами, среди них проект портативного кинотеатра, экспресс гемотест для определения повреждений мозга, а также беспилотник  для транспортировки людей.

    Главной целью нового шоу на телеканале НТВ является популяризация предпринимательства. Оценивать изобретения будет специальное жюри, в состав которого войдут предприниматели, представители профильных министерств, инвестиционных фондов, институтов развития и звезды шоу-бизнеса.

    Как напоминает «Ура.ру»,  в начале сентября пермскому роботу доверили встречать президента РФ во время его визита в технопарк.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #пермь #робот
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