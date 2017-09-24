Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Породистый пес загрыз хозяина в Москве
Политика
Лавров обнаружил у Порошенко остатки вежливости
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров обнаружил у Порошенко остатки вежливости

    16:51  24 Сентября 2017
    527

    Лавров обнаружил у Порошенко остатки вежливости

    Москва, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он и американский лидер Дональд Трамп «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе».

    «Ну хорошо, что хоть сказал: «Трамп и я», всё-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать: «И я, и Трамп», — заявил Лавров в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ.

    По словам главы российской дипломатии, Москва не получала никаких уведомлений по поводу инициативы о размещении сил ООН на территории Донбасса. Лавров подчеркнул, что Москва не может никого заставить обсуждать предложение, если никто не хочет этого делать.

    Лавров обнаружил у Порошенко остатки вежливости

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцев ООН разместят по всей территории страны вплоть до границы Украины и России.

    Отметим, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, размещение сил ООН на российско-украинской границе нарушит Минские договоренности.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #оон #порошенко #трамп #лавров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 98502

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29234

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42323

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21856

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8511
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        924
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        1286
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        1434
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1333