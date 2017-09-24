Лавров обнаружил у Порошенко остатки вежливости

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Москва, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он и американский лидер Дональд Трамп «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе».

«Ну хорошо, что хоть сказал: «Трамп и я», всё-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать: «И я, и Трамп», — заявил Лавров в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам главы российской дипломатии, Москва не получала никаких уведомлений по поводу инициативы о размещении сил ООН на территории Донбасса. Лавров подчеркнул, что Москва не может никого заставить обсуждать предложение, если никто не хочет этого делать.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцев ООН разместят по всей территории страны вплоть до границы Украины и России.

Отметим, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, размещение сил ООН на российско-украинской границе нарушит Минские договоренности.