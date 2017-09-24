Новости США: лидер КНДР и Трамп грозят друг другу войной, ураган «Мария» свирепствует в Пуэрто-Рико

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США, 24 сентября. Принц Гарри встретился с Меланией Трамп на открытии международных спортивных игр для инвалидов-ветеранов. Дипломаты из США, Канады и Мексики переписывают правила североамериканской торговли. Ким Чен Ын грозит «усмирить» президента Дональда Трампа с помощью огня. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Игры непобедимых

Принц Соединенного Королевства Гарри и первая леди США Мелания Трамп встретились в Торонто накануне церемонии открытия Invictus Games — международного соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами в ходе несения службы. Игры находятся под патронажем британской короны и с 2015 года ежегодно проводятся в различных странах мира.

Согласно новостному порталу USA Today, в этом году участие в соревновании принимают более чем 550 участников из 17 стран. В программе мероприятия состязания в 12 видах спорта.

Правила торговли

Дипломатические представители США, Канады и Мексики встретились для того, чтобы внести поправки в Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), сообщает газета The Hill. Президент Трамп, неоднократно критиковавший данный документ, является главным инициатором пересмотра правил североамериканской торговли. Он оправдывает свое решение тем, что США теряют миллиарды долларов из-за неравноправных торговых соглашений с Канадой и Мексикой.

Американские самолеты в корейском небе

Несколько эскадрилий американских бомбардировщиков и истребителей пролетели над побережьем Северной Кореи. По сообщению Пентагона, с помощью этого маневра Вашингтон стремится предостеречь Пхеньян от «необдуманных решений». США готовы идти до конца в конфликте с Северной Кореей, и у президента Трампа по-прежнему есть масса военных вариантов решения затянувшегося ядерного кризиса, добавили в американском оборонном ведомстве.

В ответ глава КНДР, маршал Ким Чен Ын обещал «укротить» Трампа с помощью огня. «Я точно и определенно укрощу этого психически неполноценного слабоумного из США огнем», — заявил северокорейский национальный лидер.

Пожизненный срок плюс 50 лет

В Пенсильвании 33-летний Захари Адамс признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве медсестры Холли Бобо в 2011 году. Благодаря предсудебному соглашению, которое он заключил с прокуратурой штата, Адамс избежал смертной казни. Вместо этого его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за предумышленное убийство. Вдобавок к пожизненному заключению Адамс также получил два 25-летних срока за похищение и изнасилование.

Нацистский салют в Вермонте

Учительница, подменяющая своего коллегу в одной из школ штата Вермонт, была уволена. Как сообщает новостное издание Sacramento Bee, работница системы образования обучила своих воспитанников нацистскому приветствию и заставила их вместе с ней салютовать «Хайль, Гитлер».

Через окно класса сцену этого салюта заметил отец одного из учащихся. Он тутже доложил об увиденном школьному руководству. Впоследствии замещающая учительница призналась, что салют в честь Гитлера в ее классе действительно имел место. Сообщается, что до увольнения она проработала в школе восемь лет.

Стрельба в Коннектикуте

В штате Коннектикут мужчина застрелил свою жену и двух полицейских, сообщает Daily News. После того, как полицейские обнаружили подстреленную женщину около соседского дома, они вызвали скорую и пошли к жилищу предполагаемого убийцы. Впрочем, войти в дом у правоохранителей так и не получилось. Мужчина открыл по ним огонь, когда те еще были на улице. Оба полицейских были застрелены на месте.

Вскоре на место прибыло подкрепление спецназа. Полицейские взяли дом штурмом, убийца погиб в ходе задержания.

Ураган «Мария» в Пуэрто-Рико

Из-за урагана «Мария» в Пуэрто-Рико наводнение достигло уровня 3,3 метров. В городе рухнули все мосты, дороги практически полностью размыты, пострадали многие другие объекты гражданской инфраструктуры. По данным The Washington Post, во время урагана уже погибло как минимум 10 человек. Эвакуация продолжается, но многие жители города все еще не могут выбраться из домов и убежищ. Из-за того, что в Пуэрто-Рико нет электричества, полностью оценить масштабы катастрофы до сих пор не представляется возможным.