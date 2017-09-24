Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пятерых заплутавших в лесу грибников спасли в Вологодской области
Новости Сирии
Косачев ждет от США спешных оправданий, что техника в Сирии «не их» и «район не тот»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев ждет от США спешных оправданий, что техника в Сирии «не их» и «район не тот»

    16:27  24 Сентября 2017
    218

    Косачев ждет от США спешных оправданий, что техника в Сирии «не их» и «район не тот»

    Москва, 24 сентября. Снимки американской военной техники в местах дислокации ИГ в Сирии, обнародованные сегодня Минобороны РФ, впервые неопровержимо доказали взаимодействие  военных США с боевиками, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    При этом он отметил, что это взаимодействие предполагалось давно, однако «впервые эта информация сопровождается не просто убедительными и наглядными, но неопровержимыми доказательствами». Однако, как подчеркнул Косачев, это все равно не помешает Пентагону начать оправдываться: «дескать, техника совсем не их или район не тот». Но все эти громкие оправдания, по его мнению, ситуации не изменят, поскольку в местах дислокации террористов спецтехнике США, учитывая то, что Вашингтон заявляет о подавление деятельности этих «организаций» в Сирии.

    А любое содействие ИГ и «Джебхат ан-Нусре» (группировки запрещены в России), «даже пассивное», нарушает резолюции Совбеза ООН, подчеркнул политик. Кроме того, он указал Вашингтону и на его собственные декларации о приверженности антитеррористической борьбе.

    Напомнил сенатор и о постоянно звучащих со стороны Белого дома обвинениях в адрес правительства Сирии об использовании химоружия. По его мнению, последние события укрепляют уверенность в том, что все эти выпады США являются просто прикрытием собственных неправых и антигуманных действий на территории арабской страны.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 98521

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29234

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42323

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21860

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8511
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        942
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        1293
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        1449
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1333