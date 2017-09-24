Косачев ждет от США спешных оправданий, что техника в Сирии «не их» и «район не тот»

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Москва, 24 сентября. Снимки американской военной техники в местах дислокации ИГ в Сирии, обнародованные сегодня Минобороны РФ, впервые неопровержимо доказали взаимодействие военных США с боевиками, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

При этом он отметил, что это взаимодействие предполагалось давно, однако «впервые эта информация сопровождается не просто убедительными и наглядными, но неопровержимыми доказательствами». Однако, как подчеркнул Косачев, это все равно не помешает Пентагону начать оправдываться: «дескать, техника совсем не их или район не тот». Но все эти громкие оправдания, по его мнению, ситуации не изменят, поскольку в местах дислокации террористов спецтехнике США, учитывая то, что Вашингтон заявляет о подавление деятельности этих «организаций» в Сирии.

А любое содействие ИГ и «Джебхат ан-Нусре» (группировки запрещены в России), «даже пассивное», нарушает резолюции Совбеза ООН, подчеркнул политик. Кроме того, он указал Вашингтону и на его собственные декларации о приверженности антитеррористической борьбе.

Напомнил сенатор и о постоянно звучащих со стороны Белого дома обвинениях в адрес правительства Сирии об использовании химоружия. По его мнению, последние события укрепляют уверенность в том, что все эти выпады США являются просто прикрытием собственных неправых и антигуманных действий на территории арабской страны.