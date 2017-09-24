Назван топ-5 лучших китайских кроссоверов на российском рынке

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Москва, 24 сентября. Автомобильные эксперты исследовали российский рынок и составили рейтинг из пяти новых китайских кроссоверов, востребованных среди российских покупателей.

По словам специалистов, первую строчку топ-5 занял внедорожник Lifan MyWay, который относительно недавно появился на российском рынке. Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 125 лошадиных сил. Стоимость авто составляет 800 тыс. рублей.

На второй строчке расположился Chery Tiggo 3, оборудованный 1,6-литровым двигателем. Цена джипа начинается также от 800 тыс. рублей.

Третье место занял кроссовер Chery Tiggo 5 с 2-литровым двигателей производительностью 136 лошадиных сил. Стоимость кроссовера составляет почти один миллион рублей.

Кроме того, в рейтинг попали кроссоверы Haval H6 Coupe и Chery Tiggo 7.