Кадыров вдохновился словами Путина о спорте и здоровом образе жизни

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Грозный, 24 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Instagram ролик, на котором запечатлено, как он занимается в спортивном зале. Видео Кадыров сопроводил цитатой президента РФ Владимира Путина о необходимости вести здоровый образ жизни.

«Что очень важно и правильно и полезно для нас, для нашей страны — развитие вкуса к здоровому образу жизни, к физкультуре, спорту, с тем, чтобы наши подрастающие поколения были здоровыми, ориентированными на активную жизненную позицию», — написал Кадыров.

Пользователи Сети пришли в восторг от видео и активно комментируют ролик.

Чеченский лидер постоянно поддерживает себя в форме, ведет здоровый образ жизни.