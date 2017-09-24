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Спорт
Кадыров вдохновился словами Путина о спорте и здоровом образе жизни
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    Кадыров вдохновился словами Путина о спорте и здоровом образе жизни

    18:00  24 Сентября 2017
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    Кадыров вдохновился словами Путина о спорте и здоровом образе жизни

    Грозный, 24 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Instagram ролик, на котором запечатлено, как он занимается в спортивном зале. Видео Кадыров сопроводил цитатой президента РФ Владимира Путина о необходимости вести здоровый образ жизни. 

    «Что очень важно и правильно и полезно для нас, для нашей страны — развитие вкуса к здоровому образу жизни, к физкультуре, спорту, с тем, чтобы наши подрастающие поколения были здоровыми, ориентированными на активную жизненную позицию», — написал Кадыров. 

    Кадыров вдохновился словами Путина о спорте и здоровом образе жизни

    Пользователи Сети пришли в восторг от видео и активно комментируют ролик. 

    Чеченский лидер постоянно поддерживает себя в форме, ведет здоровый образ жизни. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #чечня #спорт
    Комментарии:
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