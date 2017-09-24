Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг, вызвав ажиотаж среди журналистов

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Берлин, 24 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг. На избирательный участок на территории университета им. Гумбольдта политик прибыла вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 по местному времени (15.30 мск).

Уже за час до ее прибытия на участке собрались почти сто журналистов, а к тому моменту, когда Меркель с мужем появились в помещении, его буквально забили полностью представители СМИ, пишет РИА Новости.

Ранее на выборах проголосовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц.

