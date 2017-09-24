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Швейцария начала торговать альпийским воздухом в бутылках
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    Швейцария начала торговать альпийским воздухом в бутылках

    16:35  24 Сентября 2017
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    Швейцария начала торговать альпийским воздухом в бутылках

    Женева, 24 сентября. Стартап Swiss Alpin Air начал продавать альпийский воздух в разные страны мира. Цель проекта — обеспечить свежим воздухом загрязненные регионы, сообщается на сайте производителя.

    «Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр», — отмечают создатели стартапа.

    Отметим, что чистый воздух продается в особых флаконах по семь литров. Такой флакон должен обеспечить, как минимум, 120 вдохов альпийского воздуха. Стоимость одного такого флакона составляет 21 доллар. Кроме того, каждый желающий может приобрести наборы из трех или шести бутылок по специальной скидке.

    К флакону с горным воздухом прилагается специальная маска для дыхания.

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    Автор: Алексей Громов
    #швейцария #альпы
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