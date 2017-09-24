Антонов рассказал о своих чувствах после встреч с представителями Госдепа

В Избранное

Вашингтон, 24 сентября. Новый посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов провел несколько встреч с американскими коллегами.

«Я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать полосу отчуждения, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — подчеркнул он в эфире телеканала НТВ, комментируя переговоры с Госдепом США.

Антонов также указал на то, что покинувшие представительства России в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке дипломаты уже были «размещены и устроены».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Москва профессионально ответит на все действия Вашингтона.