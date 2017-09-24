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Политика
Антонов рассказал о своих чувствах после встреч с представителями Госдепа
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    Антонов рассказал о своих чувствах после встреч с представителями Госдепа

    16:11  24 Сентября 2017
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    Антонов рассказал о своих чувствах после встреч с представителями Госдепа

    Вашингтон, 24 сентября. Новый посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов провел несколько встреч с американскими коллегами.

    «Я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать полосу отчуждения, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — подчеркнул он в эфире телеканала НТВ, комментируя переговоры с Госдепом США.

    Антонов также указал на то, что покинувшие представительства России в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке дипломаты уже были «размещены и устроены».

    Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Москва профессионально ответит на все действия Вашингтона.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #рф
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