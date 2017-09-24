Явка на выборы в Бундестаг превышает показатели 2013 года

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Берлин, 24 сентября. Немецкие граждане активнее голосуют на выборах в Бундестаг. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии, распространенные в воскресенье.

К моменту написания материала в Гамбурге проголосовали более 37% человек. В ходе предыдущих выборов показатели в этом городе варьировались на уровне 35%. Похожая ситуация сложилась в Мюнхене, где к полудню проголосовало более 57% граждан ФРГ. Этот показатель на 13% больше, чем четыре года назад. Рост числа избирателей был зафиксирован в Нюрнберге, Потсдаме, Бремене, Штутгарте, отмечает агентство ДПА.

В данный момент в Германии обладают правом голоса 61,5 млн человек. В 2013 году этим правом обладало большее число немцев.

Согласно немецким законам, участвовать в выборах в Бундестаг могут граждане, достигшие 18-летнего возраста.