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Политика
Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг, вызвав ажиотаж среди журналистов
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Явка на выборы в Бундестаг превышает показатели 2013 года
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    Явка на выборы в Бундестаг превышает показатели 2013 года

    15:48  24 Сентября 2017
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    Явка на выборы в Бундестаг превышает показатели 2013 года

    Берлин, 24 сентября. Немецкие граждане активнее голосуют на выборах в Бундестаг. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии, распространенные в воскресенье.

    К моменту написания материала в Гамбурге проголосовали более 37% человек. В ходе предыдущих выборов показатели в этом городе варьировались на уровне 35%. Похожая ситуация сложилась в Мюнхене, где к полудню проголосовало более 57% граждан ФРГ. Этот показатель на 13% больше, чем четыре года назад. Рост числа избирателей был зафиксирован в Нюрнберге, Потсдаме, Бремене, Штутгарте, отмечает агентство ДПА.

    Явка на выборы в Бундестаг превышает показатели 2013 года

    В данный момент в Германии обладают правом голоса 61,5 млн человек. В 2013 году этим правом обладало большее число немцев.

    Согласно немецким законам, участвовать в выборах в Бундестаг могут граждане, достигшие 18-летнего возраста.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #германия
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