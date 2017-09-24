Двухлетний ребенок погиб в жутком ДТП в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 24 сентября. Дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и двух легковых автомобилей произошло в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В результате страшного ДТП погиб двухлетний ребенок, еще два человека получили травмы.

По данным ведомства, авария с участием фуры Volvo и минивэна Toyota произошла примерно в 11.30 на 805 километре М-4 «Дон». Двухлетний малыш, который находился в салоне Toyota, погиб на месте.

Женщина и пятилетняя девочка, а также пассажиры легковушки получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и детали трагедии.