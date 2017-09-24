Опасные преступники сбежали из психбольницы в Германии

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Берлин, 24 сентября. Троих опасных преступников, сбежавших из клиники судебной психиатрии, разыскивают в Германии. ЧП произошло в городе Ройтлинген.

По данным местного таблоида Bild, побег пациентов сотрудники клиники обнаружили накануне вечером после того, как в помещении, где они должны были находиться, сработала пожарная тревога.

Преступники смогли сбежать, пробив стену здания в том месте, где находилась радиаторная батарея, а после спустились вниз по скрученным простыням.

