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Политика
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ДНР: ВСУ применяют БПЛА с осколочными боеприпасами в Донбассе
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    ДНР: ВСУ применяют БПЛА с осколочными боеприпасами в Донбассе

    15:37  24 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ применяют БПЛА с осколочными боеприпасами в Донбассе

    Донецк, 24 сентября. Оперативное командование Донецкой народной республики зафиксировало рост случаев применения киевскими военными беспилотных летательных аппаратов, оснащенных осколочными боевыми припасами. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. 

    По его словам, в течение последнего времени увеличилось применение Вооруженными силами Украины дронов, в том числе, самодельного производства.

    Басурин также отметил, что беспилотные летательные аппараты оснащают как осколочными гранатами, так и разрывными зарядами.

    ДНР: ВСУ применяют БПЛА с осколочными боеприпасами в Донбассе 

    «Зафиксирована работа двух подобных беспилотников, при этом отмечается, что их уничтожение дежурными средствами ПВО ДНР сопровождается дополнительной детонацией взрывчатых веществ», — уточнил он.

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    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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