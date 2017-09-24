Декоммунизация по-украински: «Небесную сотню» пропишут на Крещатике, Ленина отправят к партизанам

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз уверил своих сограждан в намерении киевских властей довести так называемый «процесс декоммунизации страны» до логического завершения. Ссылаясь на отчеты и рекомендации директора Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, украинский премьер резюмировал: в ближайшее время украинцы навсегда забудут словосочетание «вождь мирового пролетариата», а на смену монументам в честь коммунистических лидеров придут «знаки в память о погибших участниках второго Майдана». Таким образом, глава Кабмина фактически признался, что действующая власть более не в состоянии контролировать националистические силы и готова выделять миллионные средства на прославление сомнительных с исторической точки зрения персонажей. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Научный сотрудник Путивльского историко-культурного заповедника Борис Кирбаба выступил с инициативой создания в Спадщанском лесу под Путивлем (Сумская область) крупнейшего в стране музея, посвященного советской эпохе. И предложил представителям региональных администраций на добровольных началах передать будущей структуре демонтированные ранее памятники, монументы, стелы и бюсты, прославлявшие Ленина, Сталина, Кирова, Жданова и других партийных функционеров в частности, а также КПСС, комсомол, ВЦСПС и пионерию в целом.

«Тысячи подобных памятников в результате действий толпы в 2013 – 2017 годах были утеряны безвозвратно, — констатировал активист. — Давайте сохраним для потомков хотя бы то, что осталось!».

В свое время эти кадры, показанные сразу несколькими украинскими общегосударственными телеканалами, вызвали на самой Украине брожение умов.

Идея Кирбаба по-своему понравилась как главе УИНП, так и украинскому правительству.

«И в этом нет ничего удивительного, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей куратор общественной организации «Культурная инициатива», кандидат исторических наук Михаил Левандовский. — На такой музей команда Гройсмана не потратит ни копейки: за все работы заплатят частные фонды».

Своего удовлетворения не смог скрыть и Вятрович, отметивший, что «Украина как демократическое государство дает согласие на «лесную прописку» для советских идолов». Дескать, и в странах Прибалтики, и в Венгрии, и в Румынии уже существуют «музеи тоталитаризма», и все они удалены от крупных городов.

Впрочем, здесь официальный Киев проявляет классическое лицемерие. Накануне стало известно о том, что местная администрация своим решением выделила землю в центре украинской столицы на создание так называемого «Музея «Революции достоинства» (так сегодня на Украине называют события 2013 — 2014 годов на Майдане Независимости и на улицах Институтской и Грушевского, — прим. ФАН).

«Участок площадью 1,22 га, примыкающий к Крещатику, перейдет в собственность сомнительным структурам, представленным формированиям «Правый сектор» и «Тризуб Степана Бандеры» (экстремистские организации, обе запрещены на территории РФ), — сказал корреспонденту ФАН киевский краевед Петр Карпюк. — Нет никаких сомнений в том, что именно такой «музей» получит полное бюджетное финансирование — ни Порошенко, ни Гройсман не будут вступать в полемику с неонацистами».

Кстати, ранее УИНП анонсировал завершение работ над строительством мемориала под кодовым названием «Заповедник террора» уже к 1 октября нынешнего года. Не получилось — государство не выделило для этого ни копейки. Предполагается, что указанные в смете деньги пойдут именно на музей «Небесной сотни».

«Здесь мы в очередной раз столкнулись с политикой двойных стандартов, — отметила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Киев до хрипоты докричался об успехах в «декоммунизации»: на переименование 586 географических пунктов и пяти тысяч улиц и площадей, а также демонтаж памятных табличек Украина истратила более 200 миллионов долларов. В то же время ни один памятник в Спадщанском лесу (Музей партизанской славы имени Сидора Ковпака, — прим. ФАН) государством реставрирован не был. Очень символично, что абсолютное большинство изваяний пролетарских вождей рано или поздно окажутся в компании знаменитых партизан, принимавших самое активное участие в борьбе против нацистов. По всей видимости, на данном этапе украинские неонацисты добились своего».

Активист Кирбаба с этим мнением не согласен. «Спадщанский лес в его нынешнем обличье и сейчас может противостоять националистической идеологии. «Новые экспонаты — тому доказательство», — сказал он. Предполагается, что уже к концу октября на территории комплекса откроются площадки, где будут фигурировать снесенные в свое время не только монументы вождям пролетариата, но памятники Петру I, Екатерине II и Александру II, которых Киев успешно «декоммунизировал» за счет своих и без того нищих сограждан.