Яровая назвала лживым пособие США о военной тактике России

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Москва, 24 сентября. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала новое пособие о российской тактике «ведения гибридной войны», которое было создано командованием американской армии.

«США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев», — цитирует слова Яровой агентство РИА Новости.

Вице-спикер ГД также изумилась тому, что никого из американской «просвещенной элиты» не беспокоит, что «пропагандистская машина военной агрессии США вживляется в головы американцев».

Яровая назвала новое пособие США «иллюстрацией того, что свобода самих граждан США показана лишь в рекламе и знаменитой статуе».

Напомним, что в Сети было опубликовано пособие США под названием «Российская война нового поколения». В книге описывается военная стратегия РФ с перечислением сильных и слабых сторон отечественной армии, а также тактические характеристики военной техники. Всего в буклете 68 страниц.