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Политика
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Политика
Яровая назвала лживым пособие США о военной тактике России
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    Яровая назвала лживым пособие США о военной тактике России

    15:32  24 Сентября 2017
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    Яровая назвала лживым пособие США о военной тактике России

    Москва, 24 сентября. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала новое пособие о российской тактике «ведения гибридной войны», которое было создано командованием американской армии.

    «США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев», — цитирует слова Яровой агентство РИА Новости.

    Вице-спикер ГД также изумилась тому, что никого из американской «просвещенной элиты» не беспокоит, что «пропагандистская машина военной агрессии США вживляется в головы американцев».

    Яровая назвала новое пособие США «иллюстрацией того, что свобода самих граждан США показана лишь в рекламе и знаменитой статуе».

    Напомним, что в Сети было опубликовано пособие США под названием «Российская война нового поколения». В книге описывается военная стратегия РФ с перечислением сильных и слабых сторон отечественной армии, а также тактические характеристики военной техники. Всего в буклете 68 страниц.

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    Автор: Алексей Громов
    #яровая #пособие сша
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