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Сирия обвинила США в военной агрессии: как Штаты смогли заткнуть ООН после применения фосфора в Ракке
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    Сирия обвинила США в военной агрессии: как Штаты смогли заткнуть ООН после применения фосфора в Ракке

    17:47  24 Сентября 2017
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    САР обвинила США в оккупации: как Штаты смогли заткнуть ООН после ударов по Ракке

    Глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем обвинил Соединенные Штаты в военной агрессии и грубом нарушении международного права. Об этом дипломат заявил в ходе выступления в рамках общеполитической дискуссии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. По его словам, присутствие в САР сил международной коалиции, возглавляемой США, без приглашения официального Дамаска фактически является военной оккупацией и незаконным вторжением на территорию легитимного государства.

    При этом действия проамериканского альянса, направленные на борьбу с террористами «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ), не были эффективными и успешными, в отличие от совместной работы российских Воздушно-космических сил и Сирийской арабской армии (САА). Муаллем отметил, что так называемая антитеррористическая коалиция в ходе кампании в САР убила значительно большее число мирных граждан, нежели боевиков ИГ. Более того, ВВС США и их союзников использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в мирных кварталах Ракки. Однако, как подчеркнул глава сирийского МИДа, западная общественность, видя все эти преступления, по-прежнему продолжает безмолвствовать.

    Политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов убежден, что заявление Муаллема абсолютно корректно. По его мнению, глава сирийского министерства иностранных дел назвал все вещи своими именами — присутствие сил США в САР вполне объективно является незаконным военным вмешательством в дела независимой страны. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    Валид Муаллем

    «Данное заявление совершенно справедливо, поскольку действия Соединенных Штатов в Сирии не санкционированы легитимным правительством арабской республики и носят военный характер. Следовательно — они вполне подпадают под понятие военной интервенции или военной оккупации. Фактически речь идет о вооруженном вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, которое осуществляется без санкции самой этой страны и без санкции международного сообщества в лице ООН».

    При этом своими поступками Вашингтон и его союзники нарушают не только юридические законы, но и законы человечности. Действия западной коалиции и местных сил, пользующихся поддержкой США, действительно можно считать разрушительными и приносящими только больший вред и без того непростой обстановке в арабской республике.

    «Шаги Соединенных Штатов в Сирии носят характер оккупации и по духу, и по букве закона. Они действительно применяют запрещенное оружие и притом даже не скрывают этого. Кроме того, США наносят удары по мирным жителям, по инфраструктуре, а также по объектам вооруженных сил САР. Мы, конечно, помним известный ракетный удар, анонсированный Трампом. Он был нанесен якобы в отместку за то, что сирийское правительство применило химическое оружие, что не было доказано и, очевидно, является ложью. Все подобного рода действия есть не что иное, как оккупация и вооруженное вмешательство».

    ВВС США

    Несомненно, такое поведение требует осуждение со стороны мировой общественности, однако ООН и другие международные правозащитные организации молчат. Владимир Шаповалов с сожалением отметил: мир уже давно привык к тому, что Соединенные Штаты всегда поступают именно так. Похожие события в свое время коснулись Ливии, Ирака и других стран, где также оставили свой след американцы.

    «Это происходило и продолжает происходить сплошь и рядом. Беспардонное вмешательство США, в том числе вооруженное, и нарушение ими территориальной целостности и суверенитета других государств уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Хотя, безусловно, объективно понятно, что данные действия являются проявлением военной агрессии со стороны Вашингтона и реализацией им права сильного. Подобные деяния, безусловно, должны быть осуждены на международном уровне, однако Соединенные Штаты обладают правом вето в Совете безопасности ООН, также они способны оказывать весьма существенное влияние на мнения множества других суверенных государств, в частности на Великобританию и Францию, также имеющих право вето».

    Удар ВВС коалиции США по Ракке

    Соответственно, принять решение, осуждающее действия США в Сирии, или хотя бы сказать правду о том, чем в действительности занимаются американцы на Ближнем Востоке, для Совбеза ООН задача практически невыполнимая, отмечает эксперт.

    «Тем не менее это не мешает некоторым государствам, политикам и общественным деятелям говорить открыто об этой проблеме и заострять внимание на наличии в действиях Соединенных Штатов фактов вооруженной агрессии против суверенных государств. В частности, об этом неоднократно заявляли представители российской стороны».

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    Автор: Егор Баренцев
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #великобритания #иг #оон #игил #ливия #ирак #саа #валид муаллем #ракка #коалиция сша
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