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Политика
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В России стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Mohave
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    В России стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Mohave

    15:36  24 Сентября 2017
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    В России стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Mohave

    Москва, 24 сентября. На территории Российской Федерации стартовали продажи обновленной версии внедорожника Kia Mohave.

    Согласно предварительной информации, цена на автомобиль будет начинаться от 2,44 миллиона рублей. Внедорожник может похвастаться турбодизельным двигателем мощностью 250 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, новыми бамперами, колесными дисками и радиаторной решеткой.

    В России стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Mohave

    Напомним, в конце августа в Интернете были опубликованы первые рендеры автомобиля KIA Rio Kross.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #kia
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