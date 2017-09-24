В России стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Mohave

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Москва, 24 сентября. На территории Российской Федерации стартовали продажи обновленной версии внедорожника Kia Mohave.

Согласно предварительной информации, цена на автомобиль будет начинаться от 2,44 миллиона рублей. Внедорожник может похвастаться турбодизельным двигателем мощностью 250 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, новыми бамперами, колесными дисками и радиаторной решеткой.

Напомним, в конце августа в Интернете были опубликованы первые рендеры автомобиля KIA Rio Kross.