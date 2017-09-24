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Итальянский дизайнер хочет засудить Иванку Трамп из-за красных туфель
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    Итальянский дизайнер хочет засудить Иванку Трамп из-за красных туфель

    15:09  24 Сентября 2017
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    Итальянский дизайнер хочет засудить Иванку Трамп из-за красных туфель

    Лос-Анджелес, 24 сентября. Итальянский дизайнер Эдгардо Озорио обвинил дочь президента США Иванку Трамп в плагиате босоножек. По словам итальянца, его разработку просто украли, изменив только цвет обуви.

    В прошлом году Озорио опубликовал на странице в Instagram бренда Aquazzura пост, в котором заявляет, что его красные босоножки «Дикая штучка» за 785 долларов были скопированы в новой коллекции Иванки Трамп  «Хетти», цена которых всего 65 долларов.

    «Одна из самых тревожных вещей в индустрии моды — когда кто-то откровенно крадет ваши авторские права и не заботится», — заявил дизайнер, отметив, что «имитация не является лучшей формой лести».

    Озорио потребовал, чтобы Иванка Трамп изъяла босоножки из своей коллекции и выплатила ему компенсацию за моральный ущерб. Компания дочери Дональда Трампа отказалась выполнять эти требования. Тогда итальянец обратился в суд. Разбирательство по этому делу пройдет в начале 2018 года.

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    Автор: Дима Оленин
    #иванка трамп
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