Итальянский дизайнер хочет засудить Иванку Трамп из-за красных туфель

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Лос-Анджелес, 24 сентября. Итальянский дизайнер Эдгардо Озорио обвинил дочь президента США Иванку Трамп в плагиате босоножек. По словам итальянца, его разработку просто украли, изменив только цвет обуви.

В прошлом году Озорио опубликовал на странице в Instagram бренда Aquazzura пост, в котором заявляет, что его красные босоножки «Дикая штучка» за 785 долларов были скопированы в новой коллекции Иванки Трамп «Хетти», цена которых всего 65 долларов.

One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn't care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter ???????????????????????? A post shared by AQUAZZURA by Edgardo Osorio (@aquazzura) on Mar 4, 2016 at 5:30am PST

«Одна из самых тревожных вещей в индустрии моды — когда кто-то откровенно крадет ваши авторские права и не заботится», — заявил дизайнер, отметив, что «имитация не является лучшей формой лести».

Озорио потребовал, чтобы Иванка Трамп изъяла босоножки из своей коллекции и выплатила ему компенсацию за моральный ущерб. Компания дочери Дональда Трампа отказалась выполнять эти требования. Тогда итальянец обратился в суд. Разбирательство по этому делу пройдет в начале 2018 года.