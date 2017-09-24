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Телефонная книга Гитлера ушла с молотка за 44,5 тысяч долларов
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    Телефонная книга Гитлера ушла с молотка за 44,5 тысяч долларов

    15:34  24 Сентября 2017
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    Телефонная книга Гитлера ушла с молотка за 44,5 тысяч долларов

    Лондон, 24 сентября. Телефонную книгу Адольфа Гитлера с номерами и адресами ключевых фигур Третьего рейха пустили с молотка в Великобритании. Стоимость лота на аукционе Henry Aldridge and Son составила 33 тысячи фунтов стерлингов (44,5 тысячи долларов).

    Как уточняет таблоид Daily Mail, в ходе торгов стоимость книги возросла вдвое. Справочник обнаружил в конце Второй мировой войны британский следователь по военным преступлениям, капитан Джон Ходжем. Книга была спрятана в  в ящике стола в канцелярии Третьего рейха. 

    Она содержит более 200 рукописных записей с именами, адресами и телефонными номерами известных членов нацистской партии. Среди них, в частности, есть данные Иосифа Геббельса, Германа Геринга, Иоакима фон Риббентропа, а также Альберта Бормана. 

    Однако номера самого Гитлера в каталоге нет.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #гитлер #лондон #аукцион #телефонная книга
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