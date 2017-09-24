Новый член ядерного клуба: почему Трамп боится атаковать Северную Корею

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В ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава северокорейского МИД Ли Ен Хо назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком. Северокорейский дипломат отметил, что нынешний хозяин Белого дома представляет серьезную угрозу для международной безопасности. Он также добавил что человеку «с манией величия, которого порицает даже американский народ», опасно доверять «красную кнопку».

Не все разделяют опасения Ли Ен Хо. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что США не будут атаковать Северную Корею, так как знают наверняка, что у страны есть ядерное оружие. Министр иностранных дел отметил, что это не только его собственное мнение, но также точка зрения большинства аналитиков и дипломатов, с которыми он имел возможность пообщаться на сессии Генассамблеи ООН. Лавров напомнил, что США когда-то ударили по Ираку только потому, что точно знали об отсутствии в стране ядерного оружия.

Военный эксперт, специалист по северокорейской ракетно-ядерной программе Владимир Хрусталев считает точку зрения Лаврова вполне логичной. Наличие у КНДР действующего ядерного оружия может послужить сдерживающим фактором для США. Более того, аналитик уверен, что ядерное оружие у Пхеньяна действительно есть. На это указывают как здравый смысл, так и исторический опыт — то, как ядерные программы развивались в других странах.

«Страна провела уже шесть ядерных испытаний, причем в ходе шестого было взорвано термоядерное устройство. Китай еще в 1960-х годах смог произвести в ходе четвертого ядерного испытания успешный пуск боевой ракеты с реальной ядерной боеголовкой. То есть для создания ядерного оружия, которое могли применить в бою, еще тогда было достаточно трех испытаний», — заявил Хрусталев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению эксперта, ключевая проблема сейчас заключается в том, что стопроцентным доказательством наличия ракетно-ядерного оружия является именно его показательное и полное испытание по образцу китайского. «Но это означает необходимость осуществить ядерный взрыв не в подземных условиях, а в атмосфере. Последний такой взрыв в мире имел место в 1980 году! И по политическим, и по экологическим причинам, это очень и очень вызывающее действие», — подчеркивает он.

С другой стороны, продолжает эксперт, в КНДР неоднократно успешно запускались ядерные заряды без оружейных ядерных материалов в центральной детали. «То есть проверялась выживаемость изделия при перегрузках, надежность автоматики и т.д. Это позволяет считать, что КНДР можно относить к де-факто ядерным державам с не меньшим основанием, чем Индию, Пакистан и Израиль», — продолжает Хрусталев.

«Ключевой вопрос не в том, есть ли у КНДР ядерное оружие. Главная тема споров — каковы его конкретные тактико-технические характеристики. Анализ полномасштабных взрывных испытаний, проведенных в подземном формате, четко указывает, что местным специалистам оказалось под силу создание зарядов в диапазоне мощностей от одной килотонны до более чем ста килотонн. Ракетные средства доставки ядерных зарядов уже показали практические пуски на дальности большие, чем расстояние от КНДР до острова Гуам (остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США — прим. ФАН). Наконец, испытательные пуски ракет «Хвасон-14» показывают расчетную возможность атаки целей на расстояниях, соответствующих таковым для межконтинентальных баллистических ракет», — резюмирует Владимир Хрусталев.

Все это действительно делает северокорейское ядерное оружие серьезным фактором сдерживания против американской агрессии, подводит итог эксперт.