В Госдуме рассказали, как США оправдаются за наличие техники в зоне боевиков ИГ в Сирии

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Москва, 24 сентября. Сделанные две недели назад фотографии зафиксировали в районах дислокации отрядов ИГИЛ (запрещена в России) множество американских броневых автомобилей Hummer — их в Сирии использует спецназ США. Минобороны РФ опубликовало сделанные фото опорных пунктов боевиков у сирийского Дейр эз-Зора.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, Вашингтон сможет оправдаться в данной ситуации. Он считает, что США придумают отговорки.

«Для специалистов далеко не секрет, что различные группы влияния в этом регионе учат и принимают участие в качестве инструкторов и представители частных военных компаний. И всегда США спрячутся за те или иные отговорки», — полагает парламентарий.

Шаманов предположил, что в данной ситуации США смогут себя «выбелить» и найти оправдания.