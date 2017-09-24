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Сирия новости 24 сентября 16.30: ИГ намерено перерезать «дорогу жизни», новый альянс оппозиции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 24 сентября 16.30: ИГ намерено перерезать «дорогу жизни», новый альянс оппозиции в Дейр эз-Зоре

    16:30  24 Сентября 2017
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    ИГ намерено перерезать «дорогу жизни»

    Сирия, 24 сентября. Террористы намерены перерезать «дорогу жизни» в провинции Хама. Возобновились междоусобные столкновения в рядах оппозиции в Восточной Гуте. Бывшие группировки из «Магавир Ат-Таура» создали единый штаб в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли авиаудары по опорным пунктам «Нусры»*** на окраине деревни Харш Банин в провинции Идлиб; провели воздушную атаку на позиции боевиков вблизи населенных пунктов Кафр Набуда и Мурек в северной части Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» близ района Аль-Маншия на юге города Даръа.

    «Исламское государство»: намеревается перерезать «дорогу жизни», заняв блокпосты САА в Хаме; организовало взрыв в южной части провинции Киркук в Ираке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): создала новый военный штаб для борьбы с ИГ в Дейр эз-Зоре; взорвала бомбу под пунктом сбора «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Мхарде на севере провинции Хама.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: открыла огонь по опорным пунктам «Фйлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в Восточной Гуте.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По информации агентства новостей Al Manar News, возобновились междоусобные конфликты в рядах вооруженной оппозиции. Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» обстреляли позиции противостоящих ей формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Мисраба — Хаммурия в Восточной Гуте Дамаска. Напомним, противники долгое время вели бои за населенный пункт Аль-Ашари. Преимущество оказалось на стороне «Армии Ислама». Ранее радикалы «Джейш Аль-Ислам» несколько раз проводили обмен пленными бойцами с Сирийской арабской армией (САА).

    Тем временем в населенные пункты Мисраба, Мадира и Хараста на северо-востоке Дамаска был доставлен конвой с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Об объемах и составе груза не сообщается.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Формирования «Джейш Магавир Аль-Сора», «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Ахрар Аш-Шаркия», «Джейшь Аш-Шаркия» и «Лива Тахрир» создали единый военный штаб под руководством полковника Ахмада Бадиа и заявили, что они будут воевать против террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Накануне представитель вооруженной оппозиции Рияд Хиджаб заявил о том, что радикалы не намерены выступать под курдским флагом в рамках борьбы с ИГИЛ. Напомним, ранее часть вышеперечисленных организаций входила в состав объединения «Джейш Магавир Ат-Таура», которое было расформировано Соединенными Штатами Америки в начале августа. Некоторые боевики урегулировали свой правовой статус с сирийским правительством, остальные были передислоцированы США на северо-восток Сирии.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На южных окраинах административного центра провинции, несмотря на режим прекращения огня, действующий в регионе, отмечаются вооруженные стычки между правительственными войсками и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которых действие мирного соглашения не распространяется. Согласно данным агентства новостей Al Watan Al Arabi, стороны обмениваются артиллерийским огнем вблизи района Аль-Маншия. Никакой информации о потерях противников пока не поступало.

    Между тем в юго-западной части Даръа вновь отмечаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что боевикам «свободной армии» удалось активировать бомбу вблизи пункта сбора террористов в районе деревни Адван. В результате взрыва несколько ИГИЛовцев были убиты и получили ранения. Более точные сведения в данный момент выясняются.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в социальной сети Twitter (ayoonsyria) сообщает о новых боевых вылетах российских военных самолетов в провинции. Авиация РФ нанесла несколько авиаударов по укрепрайонам боевиков антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Харш Банин. Большая часть территорий региона находится под контролем радикалов «Джебхат Ан-Нусры», которые отказываются вести переговоры с правительственными силами, вследствие чего не попадают под действие режима тишины, установленного в провинции в результате мирных переговоров в Астане.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции в северной части провинции Хама. Как сообщает информационное агентство Al Manar News, несколько снарядов, выпущенных с позиций радикалов «Ан-Нусры» упали в городе Мхарде, находящемся под контролем войск САР. После этого, российская авиация нанесла ответные удары по укрепрайонам боевиков на окраине населенного пункта Кафр Набуда, а также недалеко от города Мурек.

    Появилась информация о том, что террористы «Исламского государства», дислоцирующиеся в «Акерабском котле», намереваются занять несколько блокпостов САА, расположенных вблизи населенного пункта Шейх Хиляль, и перерезать стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, передает Twitter-канал (Ansar_Alsena). Тем не менее данные сведения пока нуждаются в подтверждении.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Новостной портал Al Sumaria News передает, что в городе Баакуба в провинции Дияла прошла демонстрация против референдума о независимости Иракского Курдистана. Напомним, референдум запланирован на 25 сентября. Жители, вышедшие на улицы, выступают за сохранение единства страны.

    Тем временем в южной части провинции Киркук четверо бойцов курдских военизированных формирований Пешмерга были убиты в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в деревне Абу Хамад. Инцидент произошел во время патрулирования курдами данных районов. Бои с террористами «Исламского государства» разворачиваются в северной части региона на подступах к городу Хавиджа. Тем не менее на юге Киркука, также как и в некоторых других частях Ирака, присутствуют «спящие ячейки» террористической группировки, боевики которых совершают подпольно действуют на подконтрольных армии Ирака территориях.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 24 сентября 16.30: ИГ намерено перерезать «дорогу жизни», новый альянс оппозиции в Дейр эз-Зоре
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