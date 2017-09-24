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Все в легком шоке: футболистов «Уфы» эвакуировали из отеля из-за звонка о минировании
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    Все в легком шоке: футболистов «Уфы» эвакуировали из отеля из-за звонка о минировании

    14:44  24 Сентября 2017
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    Все в легком шоке: футболистов «Уфы» эвакуировали из отеля из-за звонка о минировании

    Тула, 24 сентября. Игроки футбольного клуба «Уфа» были экстренно эвакуированы из отеля перед матчем 11-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» из-за сообщения о «минировании». Об этом сообщается в микроблоге клуба в Twitter.

    По данным пресс-службы, футболисты покинули гостиницу из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. 

    По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, в настоящее время команда в полном составе выехала на игру.

    Напомним, встреча 11-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уфой» состоится сегодня на стадионе «Нефтяник».  

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #уфа #минирование #арсенал
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