Лавров предложил срезать «жирок» с ООН, оставив нетронутым «живой организм»

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Москва, 24 сентября. По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, в настоящее время на «теле» Организации объединенных наций нарос значительный слой «жирка» — под которым министр подразумевает неэффективную организацию дел и обилие бюрократии в ООН, которые поглощают ресурсы, вкладываемые в организацию правительствами мира.

По мнению министра, в рамках реформы ООН хорошо бы от этого «жирка» избавить — однако это надо делать так, чтобы не нарушить работу «живого организма» всемирной Организации.

«То, что в ООН есть лишний «жирок» — это давно не новость, — отметил глава российской дипломатии в телеэфире. — Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний «жирок» во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена».

Министр подчеркнул, что представленность даже миниатюрных наций в ООН является важной частью работы Организации.

«Поэтому когда мы будем этот «жирок» срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее стало известно, что США предложили план реформы ООН. С российской стороны отметили, что признают необходимость реформирования деятельности Организации, однако считают, что любые планы реформы ООН могут возникать только в рамках совместной работы, а не исходить от единственной страны.