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Политика
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Лавров предложил срезать «жирок» с ООН, оставив нетронутым «живой организм»
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    Лавров предложил срезать «жирок» с ООН, оставив нетронутым «живой организм»

    14:44  24 Сентября 2017
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    Лавров предложил срезать «жирок» с ООН, оставив нетронутым «живой организм»

    Москва, 24 сентября. По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, в настоящее время на «теле» Организации объединенных наций нарос значительный слой «жирка» — под которым министр подразумевает неэффективную организацию дел и обилие бюрократии в ООН, которые поглощают ресурсы, вкладываемые в организацию правительствами мира.

    По мнению министра, в рамках реформы ООН хорошо бы от этого «жирка» избавить — однако это надо делать так, чтобы не нарушить работу «живого организма» всемирной Организации.

    «То, что в ООН есть лишний «жирок» — это давно не новость, — отметил глава российской дипломатии в телеэфире. — Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний «жирок» во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена».

    Министр подчеркнул, что представленность даже миниатюрных наций в ООН является важной частью работы Организации.

    «Поэтому когда мы будем этот «жирок» срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», — подчеркнул Лавров.

    Лавров предложил срезать «жирок» с ООН, оставив нетронутым «живой организм»

    Напомним, ранее стало известно, что США предложили план реформы ООН. С российской стороны отметили, что признают необходимость реформирования деятельности Организации, однако считают, что любые планы реформы ООН могут возникать только в рамках совместной работы, а не исходить от единственной страны. 

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    Автор: Валентин Меликов
    #лавров
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