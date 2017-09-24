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Политика
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Не дождетесь: министр доходов и сборов ДНР выступил после покушения
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    Не дождетесь: министр доходов и сборов ДНР выступил после покушения

    14:35  24 Сентября 2017
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    Не дождетесь: министр доходов и сборов ДНР выступил после покушения

    Донецк, 24 сентября. Глава министерства доходов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев, автомобиль которого был взорван в центре Донецка в минувшую субботу, прокомментировал происшествие. 

    Отвечая на вопрос о покушении Тимофеев ответил: «Не дождетесь». 

    Не дождетесь: министр доходов и сборов ДНР выступил после покушения

    Напомним, в минувшую субботу утром транспортное средство Тимофеева было подорвано при помощи противопехотной мины.

    Накануне Федеральное агентство новостей публиковало первые кадры с места взрыва в центре Донецка. 

    Ранее эксперты поделились своим мнением относительно того, кто может стоять за взрывами в Донецке. 

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    Автор: Дана Балан
    #донбасс #донецк #тимофеев
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