Казах убил украинца в приюте для мигрантов в Германии

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Берлин, 24 сентября. Драка в приюте для беженцев в немецком городе Эггенфельден в Нижней Баварии привела к гибели одного из мигрантов. Погибшим оказался уроженец Украины, который что-то не поделил с беженцем из Казахстана.

Как сообщили представители полиции немецкому изданию BR, конфликт между 28-летним украинцем и 47-летним казахом произошел в субботу утром. Конфликт закончился смертью украинца.

Точные обстоятельства гибели мигранта не разглашаются полицией. Предполагаемый убийца был задержан полицией на месте. Прокурор города Ландсхут распорядился о проведении эксгумации тела погибшего.