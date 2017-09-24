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Политика
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Анкара отказалась считать импорт мяса из РФ поводом для снятия ограничений с томатов
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    Анкара отказалась считать импорт мяса из РФ поводом для снятия ограничений с томатов

    14:55  24 Сентября 2017
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    Анкара отказалась считать импорт мяса из РФ поводом для снятия ограничений с томатов

    Анкара, 24 сентября. В Анкаре отказались рассматривать согласие на импорт мясной продукции из России в качестве условия, которое бы стало поводом для снятия ограничений турецких томатов в Россию. Как заявил турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи, Турция никому не позволит ставить себе условия.

    «Мы положительно относимся к вопросу импорта российского мяса, если будут учтены стандарты Минсельхоза Турции и наши духовные ценности. Но мы против того, чтобы нам диктовали условия», — объявил министр.

    Анкара отказалась считать импорт мяса из РФ поводом для снятия ограничений с томатов

    По словам Зейбекчи, Турция с пониманием относится к решению о сезонном подъеме пошлин на турецкие томаты для защиты российских производителей, однако любые запреты будут приводить к аналогичным решениям с турецкой стороны. Министр напомнил, что даже в настоящее время Турция продолжает импортировать сельхозпродукцию из России — почти в 2,5 раза больше, чем экспортирует в РФ.

    Напомним, в начале июня был отменен запрет на поставки турецких продуктов, кроме томатов — таким образом правительство надеется поддержать российских производителей.

    Анкара отказалась считать импорт мяса из РФ поводом для снятия ограничений с томатов

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    Автор: Валентин Меликов
    #зайбекчи
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