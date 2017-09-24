Генконсульство РФ проверяет сообщения о разбившемся в Турции парашютисте

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Москва, 24 сентября. Генконсульство РФ в Турции проверяет информацию о российском туристе, якобы разбившемся при прыжке с парашютом в районе горы Бабадаг в провинции Мугла на юго-западе страны.

Сведения о происшествии ранее распространили местные СМИ. По их данным, пострадавшему россиянину 34 года.

Он получил тяжелые травмы головы и позвоночника, упав с высоты 70 метров. Уточняется, что у спортсмена якобы возникли проблемы с основным парашютом, а запасной не раскрылся из-за недостаточной высоты. Сейчас пострадавший находится в больнице в Фетхие.

Публикации СМИ прокомментировали в российском генконсульстве в Турции, уточнив, что информация проверяется, однако пока в дипмиссию не поступало никаких обращений по этому поводу, сообщает ТАСС.

