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Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе
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    Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе

    14:22  24 Сентября 2017
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    Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе

    Москва, 24 сентября. Автомобильные специалисты составили список самых популярных среди российских покупателей машин отечественного бренда Lada за прошедший месяц. Соответствующий рейтинг был размещен на портале Ассоциации европейского бизнеса. 

    По подсчетам экспертов, за августа в России было реализовано около 27 тысяч автомобилей модели Lada, а это на 37% больше показателей за аналогичный период минувшего года.

    Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе

    Лидером рейтинга в очередной раз стала Lada Granta, доля реализации которой составила свыше 9 тысяч автомобилей. На второй строчке расположился автомобиль Lada Vesta (почти семь тысяч штук), а замкнул тройку лидеров автомобиль Lada Xray (почти три тысяч единиц).

    Кроме того, в список попали Lada Largus и Lada 4x4. 

    Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе

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    Автор: Дана Балан
    #экономика #lada xray #lada vesta #авто
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