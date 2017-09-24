Назван Топ-5 самых продаваемых автомобилей Lada в августе

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Москва, 24 сентября. Автомобильные специалисты составили список самых популярных среди российских покупателей машин отечественного бренда Lada за прошедший месяц. Соответствующий рейтинг был размещен на портале Ассоциации европейского бизнеса.

По подсчетам экспертов, за августа в России было реализовано около 27 тысяч автомобилей модели Lada, а это на 37% больше показателей за аналогичный период минувшего года.

Лидером рейтинга в очередной раз стала Lada Granta, доля реализации которой составила свыше 9 тысяч автомобилей. На второй строчке расположился автомобиль Lada Vesta (почти семь тысяч штук), а замкнул тройку лидеров автомобиль Lada Xray (почти три тысяч единиц).

Кроме того, в список попали Lada Largus и Lada 4x4.