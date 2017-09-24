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Сирия: США «проталкивают» курдов к Дейр эз-Зор через позиции ИГ
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    Сирия: США «проталкивают» курдов к Дейр эз-Зор через позиции ИГ

    14:22  24 Сентября 2017
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    Сирия: США «проталкивают» курдов к Дейр эз-Зор через позиции ИГ

    Минобороны засняло технику, используемую спецназом США, на позициях «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии. На кадрах авиасъемки, обнародованных российским оборонным ведомством, зафиксировано присутствие американских бронеавтомобилей Hummer на базах игиловцех. При этом машины расположены так, как будто бы их экипаж считает, что ему ничего не угрожает.

    Снимки были сделаны в период с 8 по 12 сентября. В министерстве обороны высказывают предположение, что американские спецназовцы прибыли на позиции ИГ, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение к Дейр эз-Зору курдского ополчения, сражающегося под знаменами так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF, СДС).

    Александр Асафов, независимый политолог и военный аналитик, объясняет появление американских спецназовцев на позициях ИГ тем, что сейчас интересы коалиционных сил и террористов совпадают.

    Сейчас в районе Дейр эз-Зор доминируют сирийские войска. До того со стороны старших представителей офицерского корпуса сил Международной коалиции поступило несколько предупреждений: если силы Башара Асада попытаются форсировать Евфрат, они этому воспрепятствуют. В том числе американцы обещали применить против правительственных войск авиацию.

    «Эта была неприкрытая угроза, но она вполне объяснима. Дейр эз-Зор сейчас является своеобразным Берлином сирийской войны. Тот, кто возьмет его, сможет приписать себе лавры победителя сил международного терроризма. Американские военные не могут открыто показать, что они ведут собственную военную операцию на земле в Сирии. Общественное мнение в Штатах этого им не позволит. Тем не менее, по их мнению, они могут взять второй приз: обеспечить захват Дейр эз-Зора поддерживаемыми ими силами так называемой умеренной оппозиции. «Именно потому сейчас они и «проталкивают» курдов вдоль берега Евфрата и по направлению к городу», — пояснил Асафов..

    Дейр эз-Зор сейчас является своеобразным Берлином сирийской войны

    ИГ, в свою очередь, также выгодно, чтобы в окрестностях Дейр эз-Зора и на восточном берегу Евфрата появились курды. Вполне возможно, что те станут третьей стороной в противостоянии террористов с сирийской армией и отвлекут на себя часть сил Асада.

    «Я считаю информацию Минобороны вполне достоверной. Ради спасения собственной шкуры представители «Исламского государства» сейчас будут вести переговоры с кем угодно. В последнее время мы наблюдали даже несколько случаев переговоров террористов с сирийской армии. Боевики либо просят дать им возможность выйти из боя, либо, наоборот, дать им переместиться из удерживаемых анклавов куда-то в сторону провинции Дейр эз-Зор», — отметил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Американцы уже не первый раз взаимодействуют с ИГ

    Американцы уже не первый раз взаимодействуют с ИГ ради обеспечения своих целей в Сирии.

    «Оставим за скобками генезис ИГ — то, что самопровозглашенный халифат сложился во многом из бывших «баасовцев» (представители Партия арабского социалистического возрождения, кратко именуемой «Баас» — прим. ФАН), в чьей подготовке принимали участия инструкторы из разведывательных структур США. Оставим в стороне те самые «неустановленные самолеты», которые сбрасывают в Сирии оружие — в том числе и оружие для боевиков-игиловцев. Не будем говорить и о том, что на оставленных позициях ИГ было найдено американское оружие — в числе прочего пресловутые ПТРК FGM-148 Javelin, которые так вожделеет Киев. Даже если не принимать в расчет все прежние связи американцев с ИГ, сейчас у террористов есть все основания сотрудничать со спецназовцами США. Понятно, что ради выживания террорист способен сотрудничать с кем угодно», — подводит итог политолог.

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    Автор: Иван Верихов
    #минобороны #сша #сирия #спецназ #асад #исламское государство #дейр эз-зор #евфрат #асафов #демократические силы сирии
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