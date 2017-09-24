Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов

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Донецк, 24 сентября. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 40 мин и снарядов по населенным пунктам ДНР. Такими данными в воскресенье поделился заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Украинские силовики задействовали на Донецком направлении три артиллерийских снаряда, две 120-мм мины, а также 15 мин калибром 82 мм.

«На Мариупольском направлении противник выпустил 23 мины по населенному пункту Сосновское, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подвергся район Саханки», — подчеркнул он.

Ранее представители ДНР потребовали согласовать ввод миротворцев ООН в зону военного конфликта в Донбассе с Донецком и Луганском.