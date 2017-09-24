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Загадочные «красные шрамы» обнаружены на поверхности спутника Сатурна
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    Загадочные «красные шрамы» обнаружены на поверхности спутника Сатурна

    14:12  24 Сентября 2017
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    Загадочные «красные шрамы» обнаружены на поверхности спутника Сатурна

    Нью-Йорк, 24 сентября. Исследователи американского космического агентства NASA обнаружили на поверхности одного из крупных спутников Сатурна, Тефии, загадочные красные полосы, которые из-за внешнего сходства получили прозвище «кошачьи царапки» или «красные шрамы». Ученые пока что не смогли сойтись во мнении относительно причин возникновения этих объектов.

    Впервые данные образования на покрытой льдом поверхности Тефии были обнаружены еще в 2011 году на черно-белых фотографиях. Позже, когда к Сатурну прибыла автоматическая межпланетная станция Cassini, исследователям удалось получить фотографии этих объектов в цвете. На фотографиях видны оставленные неизвестным воздействием длинные красные полосы, ширина которых не превышает нескольких километров, а длина доходит до многих сотен километров.

    Загадочные «красные шрамы» обнаружены на поверхности спутника Сатурна

    Пока что «кошачьи царапки» удалось пронаблюдать лишь один раз, когда спутник Сатурна был удачно ориентирован одной из своих сторон к Солнцу.

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    Автор: Валентин Меликов
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