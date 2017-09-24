Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам ИП

В Избранное

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин и министр экономического развития Максим Орешкин обсудили привязки страховых взносов индивидуальных предпринимателей к пенсионным баллам и другие проблемы малого бизнеса.

По словам главы МЭР, в ходе встречи была достигнута договоренность, что страховые взносы по индивидуальным предпринимателям будут отвязвать от МРОТ, «и привязка будет идти к одному пенсионному баллу». Этот платеж, как отметил Орешкин, как раз позволит формировать пенсию индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, был поднят также и вопрос о переносе внедрения контрольно-кассовых аппаратов для малых предприятий, не имеющих сотрудников.

