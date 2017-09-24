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Экономика
Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам ИП
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    Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам ИП

    14:00  24 Сентября 2017
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    Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам ИП

    Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин и министр экономического развития Максим Орешкин обсудили привязки страховых взносов индивидуальных предпринимателей к пенсионным баллам и другие проблемы малого бизнеса.

    По словам главы МЭР, в ходе встречи была достигнута договоренность, что страховые взносы по индивидуальным предпринимателям  будут отвязвать от МРОТ, «и привязка будет идти к одному пенсионному баллу». Этот платеж, как отметил Орешкин, как раз позволит формировать пенсию индивидуальных предпринимателей. 

    Кроме того, был поднят также и вопрос о переносе внедрения контрольно-кассовых аппаратов для малых предприятий, не имеющих сотрудников.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #орешкин #страховые взносы
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