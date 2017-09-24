Около 200 граждан Азербайджана лишены гражданства за связь с ИГИЛ

В Избранное

Баку, 24 сентября. Примерно 900 граждан Азербайджана вступили в ряды экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена в России). Об этом в воскресенье сообщил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали 85 граждан Азербайджана, которые в настоящее время находятся в исправительных учреждениях.

Он также отметил, что 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в ходе военных действий.

Гулиев уточнил, что на сегодняшний день сотрудники СГБ проверяют данные об убийстве порядка 300 граждан Азербайджана в Ираке.