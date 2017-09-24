Эр-Рияд: Встреча Путина с королем Саудовской Аравии станет исторической

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Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр убежден, что визит короля страны Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет историческим.

«Визит Его Величества в Россию будет историческим, поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами», — заявил он.

Точную дату визита короля в Москву министр не назвал, уточнив она «должна быть названа принимающей страной», сообщает РИА Новости. Кроме того, глава МИД Саудовской подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд тесно связаны «по широкому кругу вопросов», в том числе в области борьбы с международной угрозой терроризма.

Ранее о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в России состоится в начале октября, сообщил источник агентства, уточнив, что поездка запланирована с 4–7 октября. На переговорах стороны подпишут пакет документов, добавил он.

Информацию о том, что визит Аль Сауда действительно готовится, ранее подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.