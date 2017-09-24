Автомобиль протаранил пассажирский автобус в Иркутской области, есть жертвы

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Иркутск, 24 сентября. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

Согласно информации ведомства, примерно в 15.00 по местному времени на шоссе в 15 км от районного центра Залари легковой автомобиль протаранил автобус.

В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находилось около 50 пассажиров, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan погиб, травмы получили пять пассажиров автобуса.

В МВД сообщили, что, вероятно, водитель легковушки не справился с управлением.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.