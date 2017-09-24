Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Казах убил украинца в приюте для мигрантов в Германии
Происшествия
Автомобиль протаранил пассажирский автобус в Иркутской области, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобиль протаранил пассажирский автобус в Иркутской области, есть жертвы

    13:36  24 Сентября 2017
    49

    Автомобиль протаранил пассажирский автобус в Иркутской области, есть жертвы

    Иркутск, 24 сентября. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

    Согласно информации ведомства, примерно в 15.00 по местному времени на шоссе в 15 км от районного центра Залари легковой автомобиль протаранил автобус.

    В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находилось около 50 пассажиров, уточнили в ведомстве. 

    Автомобиль протаранил пассажирский автобус в Иркутской области, есть жертвы

    По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan погиб, травмы получили пять пассажиров автобуса.

    В МВД сообщили, что, вероятно, водитель легковушки не справился с управлением. 

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #дтп #авария #иркутск #автобус
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97960

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29219

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42294

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21787

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8498
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        116
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        995
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        1019
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1294