Обугленный труп неизвестного нашли после пожара на севере Сыктывкара

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Сыктывкар, 24 сентября. После пожара в хозяйственной пристройке около новостроек в северной части Сыктывкара сегодня ночью был обнаружен труп неизвестного, обгоревшего до полной неузнаваемости.

Пожар вспыхнул поздней ночью — на пульт дежурного сообщение о пожаре поступило около 2.05 ночи. Как сообщает управление МЧС России по Республике Коми, возгорание охватило площадь около шести квадратных метров. Когда пожар начали тушить, хозяйственная пристройка обрушилась.

При разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело погибшего. Труп неизвестного человека обгорел практически до костей — даже его пол не удалось установить при визуальном осмотре.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения погибшего при пожаре человека, причина пожара устанавливается.