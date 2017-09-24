Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Казах убил украинца в приюте для мигрантов в Германии
Политика
Кандидат в канцлеры Шульц проголосовал на выборах в Германии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кандидат в канцлеры Шульц проголосовал на выборах в Германии

    13:21  24 Сентября 2017
    37

    Кандидат в канцлеры Шульц проголосовал на выборах в Германии

    Берлин, 24 сентября. Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в Бундестаг, которые в данный момент проходят в Германии.

    Шульц вместе с супругой проголосовал в немецком городе Вюрзелен, где с 1987 по 1998 годы занимал должность бургомистра, передает телеканал N24.

    «За несколько дней до выборов и даже сегодня есть еще много людей, которые не определились со своими избирательными предпочтениями», — заявил Шульц журналистам.

    Он также выразил надежду, что эти избиратели отдадут свои голоса Социал-демократической партии.

    Кандидат в канцлеры Шульц проголосовал на выборах в Германии

    Ожидается, что голосование, по итогам которого будет создано новое немецкое правительство и избран канцлер, продлится до 19 часов по мск, передает «Газета.Ru». По предварительным данным, 34% граждан ФРГ готовы отдать голос за Меркель, 21% — за Шульца и 14% — за Альтернативу для Германии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #выборы #мартин шульц #германия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97960

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29219

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42294

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21787

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8498
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        116
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        995
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        1019
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1294