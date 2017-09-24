Кандидат в канцлеры Шульц проголосовал на выборах в Германии

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Берлин, 24 сентября. Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в Бундестаг, которые в данный момент проходят в Германии.

Шульц вместе с супругой проголосовал в немецком городе Вюрзелен, где с 1987 по 1998 годы занимал должность бургомистра, передает телеканал N24.

«За несколько дней до выборов и даже сегодня есть еще много людей, которые не определились со своими избирательными предпочтениями», — заявил Шульц журналистам.

Он также выразил надежду, что эти избиратели отдадут свои голоса Социал-демократической партии.

Ожидается, что голосование, по итогам которого будет создано новое немецкое правительство и избран канцлер, продлится до 19 часов по мск, передает «Газета.Ru». По предварительным данным, 34% граждан ФРГ готовы отдать голос за Меркель, 21% — за Шульца и 14% — за Альтернативу для Германии.