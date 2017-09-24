Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» списали ради докапитализации банка

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Москва, 24 сентября. Временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией.

Об этом заявил источник портала «Банки.ру». При этом он особо подчеркнул, что списание денег со счетов управляющих финансовой организации производится впервые после принятия новых поправок в закон о банкротстве.

По его данным, доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты, оказался заблокированным для некоторых региональным управляющим банка. «Люди сидят без денег»,— заявил в комментарии издании сотрудник одного из региональных филиалов «Открытия».