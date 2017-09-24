Лавров: Москва не может никого заставить обсуждать введение миротворцев ООН в Донбассе

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Владивосток, 24 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может никого заставить обсуждать свою инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Однако пока, как подчеркнул министр, Россия не получила ни одного предложения по внесенному документу.

При этом Лавров особо подчеркнул, что предложение было обосновано «со всех сторон, устами, в том числе, президента Российской Федерации».

«Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять?" – заявил глава МИД РФ в интервью телеканалу НТВ.

