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Минобороны РФ показало фотодоказательства сотрудничества США с ИГ в Сирии
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    Минобороны РФ показало фотодоказательства сотрудничества США с ИГ в Сирии

    13:05  24 Сентября 2017
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    Минобороны РФ показало фотодоказательства сотрудничества США с ИГ в Сирии

    Москва, 24 сентября. Российское министерство обороны опубликовало кадры аэрофотосъемки, сделанные севернее города Дейр эз-Зор, на которых показана территория, занятая отрядами террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Эксперты Минобороны указывают, что в кадрах появляются отряды курдской проамериканской коалиции «Сил демократической Сирии» (SDF) в сопровождении спецназа США, которые беспрепятственно проходят через позиции террористов и даже не охраняют свои укрепленные пункты.

    «Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ отряды «Сил демократической Сирии» продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор", — указывают в Минобороны. 

    Как отмечают в ведомстве, силы американского спецназа располагаются даже в пунктах, которые ранее занимали боевики ИГ, однако на фотографиях нет следов штурма этих укреплений, а на объекта отсутствует дозорное охранение — соответственно, спецназ США не опасается удара террористов.

    Напомним, ранее стало известно, что отряды сирийской армии, которые при поддержке ВКС РФ воюют с силами ИГ вокруг Дейр эз-Зора, неоднократно оказывались под обстрелом отрядов SDF, которыми руководят американские военные инструкторы.

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    Автор: Валентин Меликов
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