Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Лавров: Москва не может никого заставить обсуждать введение миротворцев ООН в Донбассе
Политика
Лавров рассказал о работе МИД РФ по возвращению дипсобственности в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров рассказал о работе МИД РФ по возвращению дипсобственности в США

    12:45  24 Сентября 2017
    52

    Лавров рассказал о работе МИД РФ по возвращению дипсобственности в США

    Владивосток, 24 сентября. Российская сторона ведет переговоры с юридическими фирмами и готовит документы для обращения в суд по поводу изъятия российской дипломатической собственности в США. Об этом в воскресенье заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам российского министра, МИД занимается подготовкой пакета документов по данному вопросу.

    «Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане», — подчеркнул Лавров. 

    Кроме того, глава ведомства решительно подчеркнул, что в данном вопросе нужно не затягивать, но и не делать поспешных решений.

    Лавров рассказал о работе МИД РФ по возвращению дипсобственности в США

    Напомним, американские власти ранее потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, здание торгового представительства в столице США и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке в ответ на российское предложение уменьшить численность работников дипломатической миссии США в РФ.

    В Москве назвали такой шаг недружественным. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #лавров #дипмиссия #дипсобственность
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97729

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29212

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42278

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21763

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8488
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        608
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        583
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1283
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        6836