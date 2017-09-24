Лавров рассказал о работе МИД РФ по возвращению дипсобственности в США

В Избранное

Владивосток, 24 сентября. Российская сторона ведет переговоры с юридическими фирмами и готовит документы для обращения в суд по поводу изъятия российской дипломатической собственности в США. Об этом в воскресенье заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам российского министра, МИД занимается подготовкой пакета документов по данному вопросу.

«Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава ведомства решительно подчеркнул, что в данном вопросе нужно не затягивать, но и не делать поспешных решений.

Напомним, американские власти ранее потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, здание торгового представительства в столице США и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке в ответ на российское предложение уменьшить численность работников дипломатической миссии США в РФ.

В Москве назвали такой шаг недружественным.