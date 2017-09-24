Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

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Москва, 24 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не нанесут удар по Северной Корее, так как уверены, что у Ким Чен Ына имеется ядерное оружие.

По словам Лаврова, американская сторона ударила по Ираку, потому что была уверена, что там нет никакого оружия массового поражения.

В данном случае американцы точно знают, что у КНДР есть ядерные бомбы, поэтому никакого удара не последует, считает министр. С этим анализом ситуации, по его словам, согласны практически все.

«Если этот анализ не будет превращён не будет осмыслен в Соединённых Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее», — заявил Лавров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ. Он также отметил, что от этого конфликта пострадают граждане России, Китая и Японии.

Ранее сообщалось, что КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами.