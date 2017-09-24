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Политика
Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР
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    Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

    12:24  24 Сентября 2017
    623

    Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

    Москва, 24 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не нанесут удар по Северной Корее, так как уверены, что у Ким Чен Ына имеется ядерное оружие.

    По словам Лаврова, американская сторона ударила по Ираку, потому что была уверена, что там нет никакого оружия массового поражения.

    Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

    В данном случае американцы точно знают, что у КНДР есть ядерные бомбы, поэтому никакого удара не последует, считает министр. С этим анализом ситуации, по его словам, согласны практически все.

    «Если этот анализ не будет превращён не будет осмыслен в Соединённых Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее», — заявил Лавров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ. Он также отметил, что от этого конфликта пострадают граждане России, Китая и Японии.

    Ранее сообщалось, что КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами. 

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    Автор: Дима Оленин
    #кндр #лавров
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