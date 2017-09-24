Учительница в США поплатилась за обучение детей нацистскому приветствию

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Нью-Йорк, 24 сентября. Учительница из американского штата Вермонт осталась без работы после того, как показала ученикам нацистское приветствие.

Инцидент произошел во время совместного похода учеником и учительницы в столовую. По словам инспектора контрольного совета Неда Кирша, все дети стояли с поднятой перед собой рукой, а учитель была перед ними. Затем она тоже приподняла руку и заявила: «А теперь мы должны поприветствовать Гитлера».

Substitute teacher fired for teaching Nazi salute at Vermont primary school https://t.co/csfFZhJeTj — Haaretz.com (@haaretzcom) September 24, 2017

После инцидента женщину сразу же уволили. Выяснилось, что она просто заменяла преподавательницу, которая была в декретном отпуске.