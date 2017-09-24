Сирия застряла у Евфрата: «Охотники на ИГИЛ» и ВКС РФ нуждаются в решительных действиях армии САР в Дейр эз-Зоре

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Согласно сведениям официального Twitter-канала «Охотников на ИГИЛ», данный спецотряд в настоящий момент фактически является единственным подразделением, действующим на левом берегу Евфрата в районе Дейр эз-Зора. Таким образом, бойцы наступают на позиции террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) близ стратегически значимого населенного пункта Хашам, поддерживаемые лишь российской боевой авиацией. В это время, как отмечают многие местные активисты, остальные подразделения САА, высадившиеся на восточном берегу, не предпринимают практически никаких действий в виду слабой мотивированности и нерешительности.

Важно отметить, что «Охотники» также шли в авангарде в рамках операции по разблокированию административного центра провинции и перед этим — в наступлении на Акербат, освобождение которого позволило сконцентрировать усилия на Дейр эз-Зоре, главном бастионе боевиков ИГ, где сконцентрированы крупнейшие в Сирии запасы нефти. По большому счету именно благодаря их усилиям, а также регулярной поддержке ВКС РФ были достигнуты последние успехи в борьбе с террористами.

При этом действия Сирийской арабской армии (САА) вновь не отличаются решимостью и эффективностью, несмотря на то, что Дейр эз-Зор имеет огромное значение. Оно заключается не только в том, что данный регион является последним пристанищем боевиков ИГИЛ, но и в экономической ценности провинции — контроль над крупнейшими нефтяными полями поможет существенно поправить тяжелое финансовое положение страны и, несомненно, сыграет важную роль в послевоенном устройстве Сирии.

Ситуация осложняется тем, что Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские Отряды народной самообороны (YPG), а также другие подразделения Сирийских демократических сил (SDF) тоже намереваются взять под контроль стратегические месторождения, которые могут стать важнейшим экономическим подспорьем в процессе формирования независимого Курдистана. В короткий срок силы проамериканской коалиции, выдвинувшись из Хасаки, достигли восточных окрестностей Дейр эз-Зора и сейчас продолжают развивать наступление.

Почему же правительственные сирийские войска вновь застыли на пороге важнейшего рубежа, когда ситуация буквально велит действовать? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политолог и независимый журналист Александр Асафов считает, что в данном случае работает сразу комплекс причин, объясняющих очередное промедление армии Башара Асада на ключевом этапе. Об этом эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

«Во-первых, у сирийской армии почти нет опыта в форсировании рек с использованием понтонных переправ. Это, несомненно, вызывает у них затруднения, особенно в ситуации сопротивления. Но все-таки, прежде всего, нужно вспомнить о заявлении командования коалиции США: они предупреждали, что в случае переброски основных сил САА на левый берег, ими будет применена сила, в том числе авиация. Возможно, именно это вызывает опасения у сирийского руководства, и потому форсирование Евфрата идет далеко не масштабными шагами».

Однако главная проблема все та же, уверен эксперт. Именно из-за нее подразделения армии САР так долго ходили вокруг Акербата этим летом.

«Основная причина нерешительности САА под Дейр эз-Зором заключается в недостаточной укомплектованности, чрезмерной осторожности командования, медлительности в принятии кардинальных решений. Все это наблюдалось и в других операциях, которые шли этим летом. Безусловно, военная обстановка требует действовать без колебаний и продвигаться дальше. Необходимо, чтобы не только «Охотники на ИГИЛ», но и основные силы перешли реку. Но опять же, как это ранее было под Акербатом, данное подразделение взваливает на себя почти всю работу, а нерешительность уже почти стала визитной карточкой сирийского командования».

Скорее всего, они вновь ждут шагов со стороны своего союзника — ВКС РФ, без поддержки которых вряд ли бы увенчалась успехом хоть одна масштабная операция, подчеркивает Александр Асафов.

«Думаю, сирийская армия рассчитывает на массивную поддержку со стороны российских сил, чтобы уже затем было легче продвигаться дальше. За все время конфликта мы видели подобное уже не раз, не два и даже боюсь, что не десять».

Ситуация гонки, которая сложилась в районе Дейр эз-Зора, безусловно, требует решительных действий уже сейчас. По мнению эксперта, правительственные войска САР должны продолжать наступление, несмотря на угрозы Соединенных Штатов. В противном случае они попросту потеряют ключевые нефтяные поля, а вместе с ними и надежду на возрождение Сирии.